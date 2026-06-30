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Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό την Παρασκευή λόγω των εργασιών για το Flyover

Ο αποκλεισμός αφορά και τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 και Κ8 - Εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω της οδού Ανθέων για τα οχήματα

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Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, από τις 11 το βράδυ, λόγω των εργασιών για το Flyover και ειδικότερα για την τοποθέτηση αγωγών δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 (Επταπυργίου) και Κ8 (Τριανδρίας).

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη Flyover Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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