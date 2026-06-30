Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, από τις 11 το βράδυ, λόγω των εργασιών για το Flyover και ειδικότερα για την τοποθέτηση αγωγών δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 (Επταπυργίου) και Κ8 (Τριανδρίας).

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.