Γιατί να κάνω θερινά μαθήματα; Νέο πρόγραμμα σπουδών απο τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Τα ολιγομελή και ομοιογενή μας τμήματα, το 60λεπτο μάθημα για τους μαθητές μας, τα 73 βιβλία συγγραφέων καθηγητών μας, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, τα στατιστικά αποτελέσματα των διαγωνισμάτων προσομοίωσης με την απόκλιση των μαθητών από το Μ.Ο. κάθε διαγωνίσματος και συνολικά το σύστημα επιτυχίας που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα παραρτήματα, επιτυγχάνει υπερδιπλάσια ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν το όραμα του Μαθηματικού, ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη και συνθέτουν την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση στον φροντιστηριακό χώρο.

Φέτος ολοκληρώθηκε σημαντική οικονομική επένδυση και αναβαθμίστηκε περαιτέρω η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα των φροντιστηρίων μας ΑΡΤΕΜΙΣ.

Κάθε μαθητής μας λαμβάνει κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Artemis. Ένα σύγχρονο και εύχρηστο σύστημα με το οποίο ο μαθητής πριv αρχίσουν τα μαθήματα εκπαιδεύεται και:

Με ένα κλικ συνδέεται στο μάθημά του αν παρακολουθεί μαθήματα στο διαδικτυακό μας φροντιστήριο

Βλέπει το πρόγραμμά του

Αναρτά τις εργασίες του και τις λαμβάνει διορθωμένες

Έχει πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό

Συμμετέχει ζωντανά στα διαγωνίσματα του Ομίλου

Μπορεί οποτεδήποτε να στέλνει τις απορίες του στους καθηγητές του

Λαμβάνει τα Δελτία Προόδου με τους βαθμούς του και τις παρατηρήσεις των καθηγητών

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στο φροντιστήριο ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα μέσω του ΑΡΤΕΜΙΣ διαδικτυακά.

Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δεν χάνεται καμία ώρα μαθήματος. Ταυτόχρονα οι γονείς με τους δικούς τους κωδικούς ανατροφοδοτούνται στο κινητό τους καθημερινά με την πρόοδο του παιδιού τους μετά από κάθε μάθημα.

Οι μαθητές μας και όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ αξιολογούν κάθε χρόνο τους καθηγητές, τα βιβλία, την οργάνωση και το σύστημά μας.



Θερινά μαθήματα 2024 ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Σχεδιάζουμε από νωρίς την επιτυχία!

Στόχος μαθημάτων

Ο στόχος όλων των μαθητών, γονέων και καθηγητών δεν είναι απλά ένας καλύτερος βαθμός στο σχολείο, αλλά η έγκαιρη και επιτυχής προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Υψηλή ποιότητα μάθησης αφού το καλοκαίρι χωρίς τις ώρες του σχολείου υπάρχει ο χρόνος και η άνεση για καλύτερη αφομοίωση των μαθημάτων και συστηματικότερο διάβασμα.

Για αυτό το λόγο, θα λειτουργήσουν τμήματα καλοκαιρινής προετοιμασίας σε όλες τις τάξεις Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου ώστε η νέα σχολική χρονιά να μας βρει έτοιμους, δυνατούς και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα!

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα μαθημάτων

Εισαγωγή σε ύλη της επόμενης τάξης

Επιπλέον ώρες εξάσκησης – εκτός των διδακτικών ωρών

Ανακεφαλαίωση στην ύλης της θερινής περιόδου – κύκλος επαναληπτικών μαθημάτων για τα διαγωνίσματα

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων - Προσομοίωση Πανελλαδικών εξετάσεων

Γιατί να κάνω θερινά μαθήματα.

Β - Γ Λυκείου (8 εβδομάδες θερινή προετοιμασία)

Η θερινή προετοιμασία για τους μαθητές που τελειώνουν τη Β Λυκείου θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει μαθήματα, επαναληπτικά μαθήματα προετοιμασίας διαγωνισμάτων και διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές μας, το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να έχουν ολοκληρώσει από το 30% έως το 50% της ύλης της Γ Λυκείου!

Είναι προφανές ότι, οι μαθητές μας, αποκτούν ένα τεράστιο προβάδισμα και πλεονέκτημα έναντι των άλλων μαθητών, (που δεν ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα) και επομένως έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας να εισαχθούν στις σχολές που επιθυμούν, αφού με τον τρόπο αυτό θα έχουν ολοκληρώσει την ύλη της Γ Λυκείου πολύ νωρίτερα και έτσι θα τους μένει πλέον μεγάλο χρονικό διάστημα για επαναλήψεις και διάβασμα!

Α - Β Λυκείου (5 εβδομάδες θερινή προετοιμασία)

Η θερινή προετοιμασία για τους μαθητές που τελειώνουν την Α Λυκείου θα έχει διάρκεια 5 εβδομάδες και περιλαμβάνει μαθήματα και διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων.

Η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων διαμορφώνει ένα πιο απαιτητικό σύστημα εξετάσεων. Η θερινή προετοιμασία θα εντάξει τα παιδιά από νωρίς στη νέα αυτή φιλοσοφία.

Ο στόχος είναι να καλύψουμε όλα τα κενά που υπάρχουν, να επιμείνουμε στην ύλη που χρειαζόμαστε και να συνεχίσουμε απρόσκοπτα από Σεπτέμβριο τα μαθήματα στην ύλη της Β Λυκείου.

Γυμνάσιο - Δημοτικό

Θα λειτουργήσουν τμήματα θερινής προετοιμασίας για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Δημοτικού.

Ο στόχος είναι να καλύψουμε όλα τα κενά που υπάρχουν, να επιμείνουμε στην ύλη που χρειαζόμαστε και να συνεχίσουμε απρόσκοπτα από Σεπτέμβριο τα μαθήματα στην ύλη της επόμενης τάξης.

Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, ειδικά τις πρωινές ώρες. Για τα παιδιά μικρότερων τάξεων αποτελεί μια διέξοδοι κάλυψης του ελεύθερου χρόνου με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο.

Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο θερινό πρόγραμμα σπουδών για να φτάσει ο μαθητής μας στο στόχο του με ασφάλεια, με την υποστήριξη όλων μας και του υποστηρικτικού συστήματος εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ!

Υψηλή ποιότητα μάθησης αφού το καλοκαίρι χωρίς τις ώρες του σχολείου υπάρχει ο χρόνος και η άνεση να γίνει ποιοτικότερο μάθημα και συστηματικότερο διάβασμα.

Συμπληρώσαμε… 27 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας

Έχουμε πλέον… 100 φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ σε όλη την Ελλάδα

Προσφέρουμε… 25% έκπτωση, δηλαδή μισό μήνα δωρεάν μαθημάτων θερινής προετοιμασίας

Γραφτείτε από τώρα και κερδίστε 25% έκπτωση - μισό μήνα καλοκαιρινών μαθημάτων.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για τους «αναποφάσιστους» μαθητές να κάνουν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που τους ταιριάζει.

Πως θα ενημερωθείτε

Για να προγραμματίσουμε συναντήσεις και να ενημερωθείτε για τα προγράμματα μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Πληροφορίες στο φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ της περιοχής σου.

Τηλεφωνικό κέντρο φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

210 4133810 & 210 4136630

