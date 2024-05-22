Σήμερα ξεκινά, ουσιαστική, η ακροαματική διαδικασία, στην Πάτρα, στη δίκη των 7 αντιεξουσιαστών που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

Η δίκη είχε αναβληθεί για σήμερα καθώς προ ημερών η διαδικασία αναλώθηκε σε θέματα ενστάσεων που κατατέθηκαν από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνολικά θα καταθέσουν 4 μάρτυρες κατηγορίας με πρώτο να καταθέτει αστυνομικός, ενώ θα διαβαστεί η κατάθεση 5ου μάρτυρα ο οποίος έχει αποβιώσει.

Από την άλλη πλευρά έχουν κληθεί 12 άτομα να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των κατηγορούμενων είναι και ο γιος του καταδικασμένου για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «17Νοέμβρη» Κώστα Καρατσώλη (γνωστού ως “Στέλιου”).

Η δράση τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι επτά συλληφθέντες εμπλέκονται σε σειρά από ένοπλες ληστείες τραπεζών, υποκαταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. και σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον από το 2020.

Εκτός από ληστείες, οι δράστες, για να μεγιστοποιήσουν το παράνομο κέρδος τους, είχαν διαμορφώσει σε οικίες όπου διέμεναν, κατάλληλους χώρους με υδροπονικές καλλιέργειες κάνναβης, ενώ οι ποσότητες που παράγονταν στη συνέχεια πωλούνταν στην περιοχή του κέντρου της Πάτρας.

Μάλιστα σε ένα από τα διαμερίσματα εντοπίστηκε μέχρι και ειδικός σωλήνας για την καλλιέργεια κάνναβης. Εκτός όμως από τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, εκρηκτικά και βιβλία με θέμα τον επαναστατικό αγώνα και τον αναρχισμό.

Οι δράστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για να πετύχουν το σκοπό τους είχαν προμηθευτεί πιστόλια, κατάλληλη ενδυμασία για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και του σώματος τους (όπως μπουφάν, περούκες, ιατρικές μάσκες γυαλιά, καπέλα τύπου τζόκεϊ κ.α.), ενώ προέβαιναν στην κλοπή μοτοσικλετών, τις οποίες χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των ληστειών.

Μετά τις ληστείες, εγκατέλειπαν τις μηχανές, άλλαζαν ρούχα και διέφευγαν με διαφορετικό όχημα.

Μάλιστα, κατά τη δράση τους και προκειμένου να μην εντοπίζονται από τις Αρχές, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, όπως χρήση ασυρμάτων, αποφυγή τηλεφωνικών συνομιλιών και δια ζώσης σχεδιασμό της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.