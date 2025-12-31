Αναβίωσε και φέτος, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στη Θεσσαλονίκη το παραδοσιακό έθιμο του τροχονόμου στο βαρέλι, ενώ αντίστοιχη εκδήλωση έγινε και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα.

Το χαρακτηριστικό μπλε κουβούκλιο στήθηκε στη συμβολή των οδών στον Λευκό Πύργο, θυμίζοντας εικόνες μίας άλλης, ιστορικής εποχής, που ανάγεται στα μέσα του περασμένου αιώνα: τότε που τα αυτοκίνητα ήταν πολύ λιγότερα οι φωτεινοί σηματοδότες ανύπαρκτοι.

Φέτος ωστόσο η εκδήλωση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς ο τροχονόμος, ανθυπαστυνόμος Ηλίας Μαλάμης, σε λίγους μήνες βγαίνει στη σύνταξη, μετά από 39 χρόνια θητείας στην ελληνική αστυνομία, τα 32 από αυτά στην τροχαία.

Οι επισκέπτες και οι περαστικοί έσπευσαν να ευχηθούν, να φωτογραφηθούν και να αφήσουν - κατά το έθιμο - γλυκά και δώρα στον παραδοσιακό τροχονόμο.

Την ίδια ώρα, γιορτινό τραπέζι με μελομακάρονα, εδέσματα και γλυκά στήθηκε στον πεζόδρομο του Λευκού Πύργου για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

«Καλή χρονιά, με λιγότερα ατυχήματα, να τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ευχήθηκε, ανεβασμένος στο πόστο του, ο τροχονόμος. «Θα ήθελα να μείνω και άλλο κι εάν ξανάρχιζα, πάλι στην τροχαία θα πήγαινα», δήλωσε με συγκίνηση, πλαισιωμένος από τους συνάδελφους του.

«Θα θέλαμε να είναι μία νέα χρονιά με λιγότερα τροχαία ατυχήματα και περισσότερες προστατευμένες ζωές», δήλωσε η αστυνομικός υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Κασαπάκη και συμπλήρωσε: «Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους οδηγούς, κατά την οδήγησή τους να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φοράνε ζώνη ασφαλείας, να μην μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο και να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ζητήσουμε από όλους, όταν θα επιλέξουν τις μέρες αυτές να συνδυάσουν τη διασκέδασή τους με την κατανάλωση αλκοόλ, να φροντίσουν κατά την επιστροφή τους να πάρουν κάποιο ταξί ή μέσο μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε με ασφάλεια να επιστρέψουν όλοι».

Ηράκλειο: Εν μέσω βροχής το έθιμο της «βαρέλας» με τον τροχονόμο

Παρά την βροχή τηρήθηκε και φέτος, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο κέντρο του Ηρακλείου, το έθιμο της «βαρέλας» με τον τροχονόμο, όπως και στο παρελθόν, να ρυθμίζει την κυκλοφορία, κρατώντας σφυρίχτρα και δίδοντας τροχονομικές οδηγίες με τα χέρια, δεχόμενος ευχές, χειροκροτήματα αλλά και τα δώρα που παραδοσιακά του χαρίζουν τοπικοί φορείς και καταστηματάρχες.

Το έθιμο τηρήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, στον αποκαλούμενο «σταυρό» της πόλης, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου.

Το «παρών» μεταξύ άλλων, έδωσαν ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων, καταστηματάρχες του κέντρου της πόλης, αλλά και πλήθος κόσμου.

Ανάμεσά τους και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που θυμήθηκαν με συγκίνηση την «βαρέλα» με τον τροχονόμο από τα παιδικά και νεανικά τους χρόνια, όχι ως έθιμο, όπως έχει πλέον καθιερωθεί.

«Ευχόμαστε και το 2026 να είναι μια χρονιά όπως το 2025 και ακόμη καλύτερη» ευχήθηκε ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης, ο οποίος τόνισε ότι η χρονιά που φεύγει είχε τους λιγότερους νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα. Μάλιστα, όπως τόνισε, ο αριθμός των δυστυχημάτων ήταν ο ίδιος με τα έτη της πανδημίας.

Το έθιμο της «βαρέλας» και στα Χανιά

Το έθιμο της τροχονομικής βαρέλας αναβίωσε και φέτος στα Χανιά, με πρωτοβουλία της Τροχαίας Χανίων και τη συνεργασία φορέων.

Η πιο γνωστή βαρέλα ήταν στη Δημοτική Αγορά, στη συμβολή της Ελευθερίου Βενιζέλου και Ανδρέα Παπανδρέου απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, που ήταν το πλέον χαρακτηριστικό κεντρικό σημείο των Χανίων. Ο τροχονόμος ρύθμιζε με τα χέρια την κίνηση και σε γιορτές, πολίτες, οδηγοί και μαθητές άφηναν στη βάση της βαρέλας κεράσματα και δώρα για τους τροχονόμους.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, η ηγεσία της ΕΛΑΣ στα Χανιά και τροχονόμοι, γυναίκες και άνδρες, τίμησαν το έθιμο.

