Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για την αλλαγή του χρόνου ζωντανά μέσα από το skai.gr και τον ΣΚΑΪ HYBRID

Ο ΣΚΑΪ καινοτομεί για άλλη μια φορά και την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς προσφέρει μέσα από το www.skai.gr και τον ΣΚΑΪ HYBRID τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σε live σύνδεση τη μεγάλη γιορτή που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αθηναίων για να υποδεχτούμε το 2026.

Οι εορτασμοί ξεκινούν από τις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ στη συνέχεια συντροφιά θα μας κρατήσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ρένα Μόρφη, ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Λίγο πριν την αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του νέου έτους, στον ουρανό της Αθήνας θα παρουσιαστεί το μεγαλύτερο drone show που έχει οργανωθεί ποτέ στην πόλη. Η αντίστροφη μέτρηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα θα μας φέρει στο 2026, ενώ αθόρυβα, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα θα φωτίσουν τον αττικό ουρανό.

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά τους εορτασμούς, αρκεί να μπείτε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο www.skai.gr ή να πατήσετε το κουμπί στη smart τηλεόραση σας και να συνδεθείτε με τον ΣΚΑΪ HYBRID, επιλέγοντας την ενότητα LIVE.

