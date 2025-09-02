Νέα εμφάνιση στα social media έκανε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, αναρτώντας μια φωτογραφία του σε Instagram story, μετά την πρόσφατη περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Στη φωτογραφία, ο τραγουδιστής είναι καλυμμένος με μια λευκή πετσέτα και γράφει: «Όλα καλά Γιώργο;», «ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια», στέλνοντας κάποιο μήνυμα.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο και την κόντρα του με την αδερφή του, ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως χάρτινο ομοίωμα που τραγουδάει το κομμάτι... «τρελός».

Πηγή: skai.gr

