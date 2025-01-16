Καθυστερήσεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης.

Πριν από λίγη ώρα ακινητοποιήθηκαν συρμοί και στις δύο κατευθύνσεις. Επιβάτες που βρίσκονταν στους συρμούς στη στάση Πανεπιστήμιο περίμεναν για περίπου 15 λεπτά στους ακινητοποιημένους συρμούς.

Οι πόρτες είχαν ανοίξει και κάποιοι από τους επιβάτες αποχώρησαν πεζή.

Μετά από λίγη ώρα το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η ομαλή λειτουργία επανήλθε.

Πηγή: Thestival

