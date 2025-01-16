Ελεύθερη κυκλοφορία στις λεωφορειολωρίδες ζητούν οι οδηγοί ταξί – Τα αιτήματά τους

Το πάγιο αίτημα για ελεύθερη κυκλοφορία των ταξί στις λεωφορειολωρίδες επαναφέρει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον νέο ΚΟΚ, το προεδρείο του ΣΑΤΑ, παρουσιάζοντας την ατζέντα με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των ταξί, προτείνει την νομιμοποίηση χρήσης και κίνησης των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς περιορισμό.

Όπως επισημαίνει, σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα ταξί έχουν πρόσβαση στις λωρίδες λεωφορείων με την Αθήνα «να αποτελεί αρνητική εξαίρεση». Πάγια θέση του Σ.Α.Τ.Α. είναι τα ταξί να μπορούν να κινούνται ελεύθερα όλο το 24ωρο στις Α.Λ.Λ. (Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων), με πολλαπλά οφέλη για το επιβατικό κοινό αλλά και την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, μόλις 1 στα 12 οχήματα που χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες μήκους 52 χλμ. στην Αττική είναι λεωφορείο. Η προσθήκη των ταξί στις λεωφορειολωρίδες μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της αποδοτικότητας των οδικών δικτύων και της βιώσιμης μετακίνησης.

Αναλυτικότερα τα αναμενόμενα οφέλη, όπως υποστηρίζεται από τον ΣΑΤΑ, είναι τα εξής:

Βελτίωση της μέσης ταχύτητας των αστικών λεωφορείων

Αύξηση της ελκυστικότητας χρήσης ταξί

Μείωση τροχαίων ατυχημάτων, καθώς τα ταξί θα μπορούν να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες χωρίς την ανάγκη απότομης εισόδου ή εξόδου από τη λεωφορειολωρίδα, μειώνοντας τους επικίνδυνες ελιγμούς.

Αποσυμφόρηση των κανονικών λωρίδων κυκλοφορίας.

Μάλιστα, το προεδρείο του ΣΑΤΑ αναφέρεται και στο καθεστώς που ισχύει στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι σε όλες τις σύγχρονες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ταξί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν πόλεις όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο και η Μαδρίτη, όπου η πρακτική αυτή ενισχύει τη βιωσιμότητα των μεταφορών και την οδική ασφάλεια.

Αιτήματα που αφορούν επίσης τον κλάδο των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ταξί, μεταξύ άλλων είναι:

1. 'Αμεση επαναδιατύπωση της ερμηνευτικής εγκυκλίου, καθώς ιδιοκτήτες ταξί που δεν μπόρεσαν να αντικαταστήσουν το όχημα τους εντός εξαμήνου από την ημερομηνία λήξης του ορίου ηλικίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατάθεση των κρατικών πινακίδων και της άδειας ΕΔΧ στις κατά τόπους διευθύνσεις Μεταφορών.

2. Ψηφιοποίηση των Ειδικών Αδειών Ταξί και εισαγωγή τους στο GOV.GR WALLET.

3. Νομοθετική ρύθμιση για την ειδική άδεια και αναπροσαρμογή ποινολογίου.

4. Κατάργηση της σταθερής τιμής από και προς το «Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος».

5. Αναπροσαρμογή κομίστρου αντίστοιχη της ποσοστιαίας αύξησης του κατώτατου μισθού σε ετήσια βάση.

6. Επιδότηση στην αγορά όλων των τύπων οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον όπως euro 6, υβριδικών κ.ά.

7. Μετάθεση με νόμο της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής ταξινόμησης νέων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ μηδενικών ρύπων (ηλεκτροκίνητων) σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη από 1/1/2026 στο 2035.

8. Κατάργηση της τροπολογίας της υφυπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη που καθιστά μη αποτελεσματικό στο 100% έναν έλεγχο για υποκλοπή μεταφορικού έργου στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό τουριστικών γραφείων στο Ν.5121/2024 το 'Αρθρο 67.

9. Κατάργηση του ορίου ηλικίας των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ταξί.

10. Πρόσκληση από την Περιφέρεια σε 6μηνη βάση για την αντικατάσταση πενταθέσιων Ε.Δ.Χ. με οχήματα 7 - 9 θέσεων, έως ότου πληρωθεί το ποσοστό του 30%.

«Τα παραπάνω ζητήματα άπτονται των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Μεταφορών. Ζητήσαμε την θετική εισήγηση από το Υ.ΜΕ στο οποίο υπάγονται τα Ε.Δ.Χ. για τα παρακάτω θέματα που κοινοποιήσαμε στο Υπ. Οικονομικών» σημειώνει ο ΣΑΤΑ και τα απαριθμεί:

1. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης κερδών και επιστροφή μας στον δίκαιο λογιστικό προσδιορισμό.

2. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

3. Απαλλαγή των καυσίμων των Ε.Δ.Χ. από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή, όπως συμβαίνει με το αγροτικό πετρέλαιο.

4. Μόνιμη επιδότηση για αντικατάσταση ταξιμέτρου - ταμειακής μηχανής και αγορά ή αντικατάσταση POS.

5. Συμπερίληψη των Κ.Α.Δ. των εκμεταλλευτών ταξί και των συνεταιρισμών ραδιοταξί σε εθνικά επιδοτούμενα προγράμματα, σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ΕΣΠΑ.

6. Μηδενικές τραπεζικές προμήθειες για ανέπαφες συναλλαγές καρτών μέσω POS για οποιαδήποτε συναλλαγή χρηματικού ύψους έως 30 ευρώ για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και την χρέωση προμήθειας με ανώτατο πλαφόν 0,5% για ανέπαφες συναλλαγές από 20 ευρώ και πάνω.

7. Απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά αυτοκινήτου που προορίζεται για Ε.Δ.Χ. ταξί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.