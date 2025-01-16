Ρόδος: Το συγκλονιστικό οδοιπορικό στην Ιαλυσό μετά τις πλημμύρες του 2023

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, «βαρύ τίμημα» τίμησε πλήρωσε η Ρόδος από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που χτύπησαν το νησί το Χειμώνα που ακολούθησε καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές

Η Ιαλυσός δέχτηκε το πιο σφοδρό χτύπημα από την κακοκαιρία της 30ής Νοεμβρίου.

Πάνω από 50 ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από εθελοντές και διασώστες, καθώς ο χείμαρρος, ο οποίος είναι σκεπασμένος, έφραξε και πέρασε μέσα από τον οικισμό.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, είπαν οι πολίτες που μίλησαν στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο ενός πολύ συγκινητικού οδοιπορικού στην περιοχή.

«Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί στην ατυχία μας που δε θρηνήσαμε θύματα. Όση προετοιμασία και να κάνεις, όσα έργα και να κάνεις, με τη φύση δεν μπορείς να τα βάλεις», παρατηρεί η Αγνή Καραβολιά, Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.

«Έλεγα θεέ μου φύλαξε μας, μην κάνεις καμιά πλημμύρα», θυμάται η πλημμυροπαθής Μαριέττα Ευθυμίου περιγράφοντας πως φοβόταν για τα χειρότερα.

«Εγώ δεν το ρίχνω μόνο στον θεό φταίμε κι εμείς οι άνθρωποι», προσθέτει.

