Κύκλωμα προστασίας: Προφυλακίστηκε ο 2ος φερόμενος ως υπαρχηγός

Προφυλακίστηκε ο δεύτερος φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος που φέρεται να πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες.

Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα Πέμπτη, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγυοδοσίας από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης προφυλακίστηκαν η αστυνομικός, ο φερόμενος ως αρχηγός και ο φερόμενος ως πρώτος υπαρχηγός του κυκλώματος.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι με τους περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση της εμφάνισης δύο ή τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και εγγυήσεις από 2.000 έως 5.000 ευρώ.

Μεταξύ των κατηγορούμενων που αφέθηκαν ελεύθεροι ειδικότερα ήταν οι τρεις φερόμενοι ως «λογιστές» της οργάνωσης, ο οδηγός του αρχηγού, ένας απόστρατος των ενόπλων δυνάμεων στον οποίο αποδίδεται ρόλος στενότατου συνεργάτη, δεξί χέρι, του αρχηγού καθώς και ένας υπήκοος Τουρκίας που εμφανίζεται ως υπάλληλος σε εταιρία του κατά τη δικογραφία δεύτερου "υπαρχηγού" της οργάνωσης. Ο τελευταίος θα οδηγηθεί με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων ενώπιον της Ανακρίτριας.

