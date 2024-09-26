Στο Μικτό Ορκωτό Έδεσσας παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι για το φόνο 41 εγκύου

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας παραπέμπονται να δικαστούν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, μέσα σε μπαούλο, σε δασική περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Πρόκειται για τον 39χρονο σύντροφο της εγκύου και τον 34χρονο φίλο του, που, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, παραπέμπονται σε δίκη για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης και ληστεία (από κοινού και σε βαθμό κακουργήματος), καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, όπως ακριβώς ήταν η ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε αρχικά, όταν απολογήθηκαν στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στην 7η εβδομάδα της κύησης, έφερε τρία θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα και στον αυχένα. Το φονικό διαπράχθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο διαμέρισμα τού 39χρονου στην Καλαμαριά και το κίνητρο των δραστών φαίνεται πως ήταν η ληστεία.

Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, οι κατηγορούμενοι τοποθέτησαν το άψυχο σώμα της γυναίκας μέσα σε βαλίτσα- τύπου μπαούλο και το μετέφεραν στο σημείο όπου εντοπίστηκε μία εβδομάδα αργότερα, ύστερα από υπόδειξη του 34χρονου που απευθυνόμενος στην ΕΛ.ΑΣ. ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο κατηγορούμενους να μεταφέρουν το μπαούλο και να πετάνε μετά το έγκλημα διάφορα αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων και μεταξύ αυτών ένα στρώμα, πάνω στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος της 41χρονης.

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του 39χρονου συντρόφου της να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών στέλνοντας διάφορα μηνύματα με δήθεν αποστολέα την γυναίκα.

Απολογούμενος στον ανακριτή ο 39χρονος αρνήθηκε το σύνολο των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων, υποδεικνύοντας ως δράστη τον φίλο του.

«Δεν πρόκειται να ομολογήσω ένα έγκλημα που δεν έκανα» φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων. Ανάφερε δε πως την επίμαχη βραδιά της Πρωτοχρονιάς είχε πάρει χάπια και κοιμήθηκε.

Με τη σειρά του ο 34χρονος "έδειξε" ως δράστη της δολοφονίας τον συγκατηγορούμενό του. Δέχθηκα να συμμετάσχω σε μία «ψεύτικη» ληστεία την οποία δεν προφασίστηκα εγώ, είχα ανάγκη τα χρήματα, αλλά δεν ήθελα να πάθει κάτι η σύντροφός του, είχε απολογηθεί ο 34χρονος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

