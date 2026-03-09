Θεσσαλονίκη: 80χρονος έπεσε με το ΙΧ του σε τράπεζα - «Μου κατέσχεσαν το σπίτι»

Ένας 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη τραπεζικού υποκαταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 5.30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη, φαίνεται πως έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό, πέφτοντας στην τζαμαρία.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι ενήργησε σκόπιμα, επειδή η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

