Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ένας 52χρονος στον ΒΟΑΚ, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στις 6.30 στην περιοχή ανάμεσα στη θέση «Πηγιανός Κάμπος» και Σφακάκι στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το τροχαίο συνέβη όταν το φορτηγό που οδηγούσε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας του και έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πάνω σε τοίχο. Τον άνδρα εντόπισαν ήδη νεκρό διερχόμενοι οδηγοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας ήταν επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας και εκπαιδευτής οδήγησης.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο άνδρας να αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας πριν την πρόσκρουση.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.