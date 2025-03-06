Οκτώ αδέσποτες γάτες φέρεται να δηλητηρίασε ένας 56χρονος στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπως προέκυψε από αστυνομική έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία.

Αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, αστυνομικοί της Τούμπας - Τριανδρίας, ταυτοποίησαν τον 56χρονο ως δράστη της αποτρόπαιας πράξης που φέρεται να τελέστηκε το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκε ένα δοχείο φαγητού που περιείχε τροφή με άγνωστη, πιθανόν δηλητηριώδη ουσία, το οποίο εστάλη για εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία, ενώ τα νεκρά ζώα θα εξετασθούν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 56χρονου και αφορά παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, τού επιβλήθηκαν επιπλέον τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 60.000 ευρώ.

Η δικογραφία θα σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οπότε ο κατηγορούμενος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.