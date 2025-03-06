Γλυπτό με τη μορφή του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης, επιχειρηματία και οινοποιού, Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 82 ετών, αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα στην Πλατεία Φαναριωτών, προκειμένου να τιμηθεί ως μία ιστορική προσωπικότητα που συνδέεται με την πόλη.

Με δωρεά της οικογένειας του Γιάννη Μπουτάρη θα κατασκευαστεί ένα ορειχάλκινο άγαλμα του πρώην δημάρχου (σε φυσικό μέγεθος με τη μορφή του καθήμενη), που θα στηθεί σε υφιστάμενο παγκάκι της περιοχής της Πλατείας Φαναριωτών, στη γειτονιά όπου έζησε ο πρώην δήμαρχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η χωροθέτηση του γλυπτού στη μνήμη του πρώην δημάρχου αναμένεται να εγκριθεί στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης, που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι εργασίες της κατασκευής του γλυπτού, της τοποθέτησης και της στερέωσής του, θα εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του δωρητή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

