Στην Εισαγγελέα 80χρονος που πυροβόλησε τον σκύλο του

Στην κατοχή του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αποτρόπαιο έγκλημα, βρέθηκε η καραμπίνα με την οποία σκότωσε το ζώο

Όπλο

Στην Εισαγγελέα Ρόδου οδηγείται 80xρονος βοσκός, ο οποίος πυροβόλησε στο κεφάλι το σκύλο του και στη συνέχεια τον πέταξε στην παραλία Παραδεισίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το γεγονός της νέας υπόθεσης κακοποίησης και θανάτωσης σκύλου έχει προκαλέσει οργή και φρίκη στην κοινωνία της Ρόδου. Η σύλληψή του 80ρονου κατέστη εφικτή, μετά από καταγγελία ενός αυτόπτη μάρτυρα.

Στην κατοχή του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αποτρόπαιο έγκλημα, βρέθηκε η καραμπίνα με την οποία σκότωσε το ζώο.

