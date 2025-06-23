Θεσσαλονίκη: 58χρονη έριξε καυστικό υγρό στον πρώην σύντροφό της

Μία 58χρονη γυναίκα από τη Σρι Λάνκα συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για επίθεση με καυστικό υγρό στον πρώην σύντροφό της. Το θύμα , ένας 36χρονος υπήκοος Μπανγκλαντές, νοσηλεύεται με εγκαύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Εις βάρος της 58χρονηςασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια.

Πώς έγινε η επίθεση

'Όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα, όταν ο 36χρονος, επιστρέφοντας από την πατρίδα του, έφτασε με πτήση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του στην Κρήτη, όπου ζει και εργάζεται. Στον διεθνή αερολιμένα της Θεσσαλονίκης τον περίμενε η 58χρονη, με την οποία διατηρούσε παλιότερα σχέση αλλά διεκόπη πριν από δύο χρόνια.

Όπως κατέθεσε το θύμα, η γυναίκα ζήτησε να μιλήσουν σε μία προσπάθεια να επανασυνδεθούν, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε και ακολούθησε καβγάς. Προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα, ο 36χρονος δέχθηκε να πάει τελικά στο σπίτι της, όπου η συζήτηση οδήγησε σε νέα λεκτική αντιπαράθεση.

Όταν ο άντρας έφυγε από το σπίτι, περί τα μεσάνυχτα, η γυναίκα φέρεται να τον ακολούθησε και στην είσοδο της οικοδομής του έριξε καυστικό καυστικό υγρό στη δεξιά πλευρά του προσώπου, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος ένιωσε κάψιμο και απευθύνθηκε σε παρακείμενο κατάστημα όπου κάλεσε σε βοήθεια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

