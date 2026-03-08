Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Μαρτίου

Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Ερμού Αποστόλου και του Οσίου Θεοφυλάκτου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ερμής
- Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
- Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 18:25 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 39 λεπτά
Σελήνη 19.5 ημερών
