Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Μαρτίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:46 και δύση ήλιου στις 18:25 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 39 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Ερμού Αποστόλου και του Οσίου Θεοφυλάκτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ερμής
  • Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
  • Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 18:25 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 39 λεπτά

Σελήνη 19.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark