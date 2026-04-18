Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Περισσότερες από 800 παραβάσεις του ΚΟΚ βεβαιώθηκαν χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τέσσερις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Μεταξύ των συνολικά 811 παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι κυριότερες είναι: 287 για υπερβολική ταχύτητα, 259 για παράνομη στάθμευση, 61 περί φορτηγών, 13 για εκπομπή θορύβου και 10 για μέθη.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρία άτομα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων στην περιοχή του Εύοσμου και ένα άτομο από αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

