Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία 19χρονου ότι τον εκβίαζαν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 29χρονο και 19χρονο οι οποίοι καταγγέλθηκαν ότι προσέγγισαν τον νεαρό με το πρόσχημα οφειλής, απαιτώντας χρηματικά ποσά (100 και 200 ευρώ).

Όταν εκείνος αρνήθηκε, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την προσπάθειά του να διαφύγει κατάφεραν να του αποσπάσουν τη ζακέτα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

