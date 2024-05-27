Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 35χρονος άνδρας όταν καταπλακώθηκε από την οροφή κατοικίας ενώ εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης. Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Πόντου, στην περιοχή της Πολίχνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δυο ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα και δυο μηχανές του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τον 35χρονο. Είχε τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Από την πτώση της οροφής τραυματίστηκε ελαφρά ένας ηλικιωμένος άντρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

