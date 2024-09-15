Υπόθεση ληστείας ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία στο Τμήμα Ασφάλειας Νεάπολης - Συκεών σύμφωνα με την οποία τις πρωινές ώρες σήμερα, άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έσπασαν το παράθυρο μπαλκονόπορτας στην περιοχή των Πεύκων, εισέβαλαν στον χώρο και άσκησαν σωματική βία σε βάρος τριών ατόμων.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία οι φερόμενοι ως δράστες ακινητοποίησαν τους τρεις άνδρες ηλικίας 27,29 και 31 ετών, τους αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφωνα και τα πορτοφόλια τους με 665 ευρώ συνολικά, όπως οι ίδιοι δήλωσαν.

Οι κουκουλοφόροι -πιθανολογείται ότι ήταν πέντε- μετά τη ληστεία τράπηκαν σε φυγή, Ο ένας εκ των τριών θυμάτων, ο 31χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφάλειας Νεάπολης-Συκεών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

