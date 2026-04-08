Θεσσαλονίκη: 17χρονος συνελήφθη για βιασμό 14χρονης που τον φιλοξενούσε

Ένας 17χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη χθες, Μ. Τρίτη στη Θεσσαλονίκη καθώς κατηγορείται πως βίασε μια 14χρονη, η οποία μάλιστα τον φιλοξένησε στο σπίτι του πατριού της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στις Αρχές πως χθες τα ξημερώματα ο 17χρονος, ενώ τον φιλοξενούσε στο σπίτι της, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.

Μετά την καταγγελία της 14χρονης και όπως αναφέρει το thestival, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Για την 14χρονη έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.



Πηγή: skai.gr

