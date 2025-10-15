Χτυπήματα στο κεφάλι από μαθητές του δημοτικού σχολείου του δέχθηκε, σύμφωνα με τη μητέρα του ένας 11χρονος στο Παλαιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, όπως περιέγραψε η κυρία Ελένη Σιώπη «ο γιος μου την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα. Εκείνη την ώρα κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που υπήρχε στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας».

Κατά την ίδια «αυτό γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο. Είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο».

Σύμφωνα με τη μητέρα του 11χρονου «το σχολείο είναι ανύπαρκτο σε όλα. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανείς ότι χτύπησε στο κεφάλι το παιδί μου» καταγγέλλοντας ότι «η διευθύντρια μου είπε “μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία”».

Όπως είπε, μάλιστα, «την πρώτη χρονιά στο πρώτο σκηνικό, γύρισε και μου είπε ότι τα παιδιά από τα οποία δέχεται το bullying “είναι από καλή οικογένεια”. Εμείς δηλαδή από τι είμαστε;» συμπληρώνοντας «αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια».

Το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο, πρόσθεσε η μητέρα του αγοριού περιγράφοντας πως όταν ο σύζυγός της ρώτησε τη διευθύντρια αν έχει ρωτήσει τον γιο του για ό,τι συνέβη εκείνη του απάντησε «ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια».

Πηγή: skai.gr

