Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα θολά σημεία και οι αλληλοκατηγορίες

Με αλληλοκατηγορίες συνεχίζεται το θρίλερ της Φοινικούντας καθώς οι 2 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι, δίνουν διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στο κάμπινγκ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και τους φόνους του 68χρονου ιδιοκτήτη και του ηλικίας 61 ετών επιστάτη.

Τόσο ο συνεργός όσο και ο 22χρονος φερόμενος δράστης του στυγερού εγκλήματος κατηγορούν ο ένας τον άλλον.

Η δικογραφία για την υπόθεση έχει φτάσει στην εισαγγελία της Καλαμάτας και το μεσημέρι αναμένεται να φτάσουν εκεί οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για να απολογηθούν. Υπενθυμίζεται πως ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως χθες το μεσημέρι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με τον δικηγόρο του, εμφανίζοντας εαυτόν ως συνεργό και δείχνοντας ως ένοχο έναν συνομήλικό του, ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα στην Καλλιθέα. Αχίλλειος πτέρνα τους στάθηκε μια φωτογραφία που εμφάνιζε δυο άτομα να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα και να προσεγγίζουν τη Φοινικούντα από τη Μεθώνη.

Παρουσία των δικηγόρων τους, ο φερόμενος εκτελεστής ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία, ενώ ήδη ο συνεργός είχε περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τι είχε συμβεί.

Παράλληλα, ο 22χρονος φερόμενος συνεργός ανέφερε στις Αρχές πως είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, ενώ εξήγησε πως στόχος δεν ήταν να τον δολοφονήσουν αλλά να του αποσπάσουν χρήματα.

Τι ισχυρίστηκε ο 22χρονος συνεργός για το σκηνικό του φονικού

«Το βράδυ που έγινε το φονικό ξεκινήσαμε μαζί για τη Φοινικούντα. Διανυκτερεύσαμε σε ξενοδοχείο. Ο φίλος μου μπήκε στο κάμπινγκ φορώντας ξανθιά περούκα για να του ζητήσει χρήματα. Εγώ δεν ήμουν μέσα στο δωμάτιο όταν έγινε το κακό. Όταν ο φίλος μου επέστρεψε τρέχοντας στο μηχανάκι μου είπε, έγινε μια βλακεία. Δεν ήμουν μόνος, ήταν με άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισαν να πυροβολώ»

Χθες μεταφέρθηκε στην Αθήνα ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που προχώρησε στην αναγνώριση του δολοφόνου των δυο ανδρών.

Φέρεται να αναγνώρισε ως δράστη τον 22χρονο που συνελήφθη στην Καλλιθέα, ενώ υποστήριξε πως δεν είδε το δεύτερο άτομο.

Εμπλοκή άλλου προσώπου; Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ερευνούν πλέον και το ενδεχόμενο ύπαρξης περισσότερων εμπλεκομένων. Στο μικροσκόπιο έχει τεθεί έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Υπάρχει όμως ηθικός αυτουργός ή η υπόθεση έχει όπως την περιγράφει ο 22χρονος συνεργός; Είναι το κίνητρο η εκβίαση ή τρίτο άτομο «έβαλε» το χέρι του προκειμένου ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ να δολοφονηθεί;

Ένα σημείο που εξετάζουν οι ερευνητές της ΕΛΑΣ είναι αν υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία των δραστών με πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του θύματος κάποιες ώρες πριν τη δολοφονία και αν η στιγμή που ο εκτελεστής ήρθε τετ α τετ με τα δύο θύματα του ήταν τυχαία ή κάποιος τον είχε ενημερώσει πως ο ιδιοκτήτης βρίσκονταν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Αυτά είναι κάποια από τα αναπάντητα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι άντρες της ασφάλειας που ερευνούν την υπόθεση όπως και αν στο διπλό φονικό πίσω από εκβιασμούς και προσωπικές αντιδικίες κρύβεται η τεράστια περιουσία του 68χρονου.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο skai.gr η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα δώσει απάντηση στο αν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να ζητηθεί αναπαράσταση του διπλού φονικού προκειμένου να ξεκαθαριστούν τα πάντα.

Πηγή: skai.gr

