Θεσσαλία: Συλλαλητήριο έξω από τη ΔΕΘ ανακοίνωσαν οι κτηνοτρόφοι

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, ανακοινώνοντας μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17:00 έξω από τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κλάδος βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με χιλιάδες ζώα να έχουν θανατωθεί λόγω ζωονόσων, οικογένειες να μένουν χωρίς εισόδημα και τις κρατικές ενισχύσεις είτε να καθυστερούν είτε να είναι ανύπαρκτες.

«Η κακή διαχείριση της έξαρσης των ζωονοσών, η εγκατάλειψη των συναδέλφων που έχασαν τα κοπάδια τους και η οικονομική ασφυξία με απλήρωτους κτηνοτρόφους και κλειστά σφαγεία, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε απόγνωση», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών στους ίδιους τους παραγωγούς.

Με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε κτηνοτρόφοι και θέλουμε να μείνουμε κτηνοτρόφοι!», καλούν σε συμμετοχή:

Όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας

Όλους τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της χώρας

Κάθε άνθρωπος που ζει και εργάζεται από την κτηνοτροφία

Πηγή: skai.gr

