Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα Ευήνου  

Στη διάθεση των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται πλέον η νέα γέφυρα Ευήνου, που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, αποκαθιστώντας πλέον τη σύνδεση μεταξύ Μεσολογγίου και Ναυπάκτου στο ύψος του Ευηνοχωρίου, στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Η νέα γέφυρα του Ευήνου έχει συνολικό μήκος 242,7 μέτρα και συνολικό πλάτος 13,5 μέτρα (συμπεριλαμβάνοντας και τα πεζοδρόμια), ενώ το κατάστρωμά της είναι πλάτους 7,5 μέτρων. Έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και έχοντας λάβει ειδική μέριμνα για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 η προϋπάρχουσα γέφυρα Ευήνου (που είχε κατασκευαστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1960) είχε υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά λόγω πλημμυρικών φαινομένων και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Στο ενδιάμεσο διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας γέφυρας Ευήνου, η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω προσωρινής διέλευσης εντός της κοίτης του ποταμού και διακόπτονταν όταν ανέβαινε η στάθμη των υδάτων του Ευήνου.

«Η νέα γέφυρα Ευήνου αποτελεί μέρος ενός συνόλου έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία υδραυλικά έργα προστασίας των βάθρων και της διευθέτησης του ποταμού, καθώς και τις εργασίες προσωρινής αποκατάστασης της οδικής σύνδεσης και διευθέτησης των πάσης φύσεως αγωγών και δικτύων επί της κατεστραμμένης γέφυρας. Για την υδραυλική προστασία της γέφυρας από τη χειμαρρώδη λειτουργία του ποταμού, γίνονται παρεμβάσεις στις όχθες και την κοίτη σε μήκος 580 μέτρα ανάντη και 500 μέτρα κατάντη, με προστατευτικά αναχώματα και καθοδηγητικούς τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ σε απόσταση 250 μέτρων κατάντη κατασκευάζεται αναβαθμός μήκους 242 μέτρων και ύψους 6 μέτρων για τη δημιουργία λεκάνης ηρεμίας και ελέγχου των νερών προς αντιμετώπιση των φαινομένων ακραίων καιρικών συνθηκών» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

