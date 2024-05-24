Ο Ε.Φ.Ε.Τ - στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με το προϊόν Σαντιγί σπρέι vegan «Schlagcreme vegan spray topping», με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 25/08/2024, διαπίστωσε ότι στην επικολλημένη ελληνική επισήμανση αναγράφεται η ένδειξη, «χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, χωρίς σόγια», ενώ στην αγγλική αρχική επισήμανση η οποία βρίσκεται κάτω από την επικολλημένη ετικέτα αναγράφεται ότι μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος (may contain traces of milk).

Το προϊόν διακινήθηκε από την εταιρία Σκλαβενίτης η οποία έχει ήδη προβεί σε απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από τα ράφια της.

Καλούνται οι καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στο γάλα και στα προϊόντα με βάση το γάλα και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.