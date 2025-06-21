Συνολικά 253 κλήσεις έλαβε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες το μεσημέρι μέχρι τις βραδινές ώρες λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 48 περιπτώσεις.

Ειδικότερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε:

180 κλήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 17 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

57 κλήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 18 κοπές δέντρων.

14 κλήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 9 κοπές δέντρων.

2 κλήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 2 κοπές δέντρων.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: skai.gr

