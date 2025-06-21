Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από όχημα

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 32χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χθες στις 21:50 το βράδυ, αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος και κινούνταν στην οδό Εγνατία, συγκρούστηκε -στο ύψος της οδού Ιασωνίδου, με δύο πεζούς, ηλικίας 45 και 32 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, κινούνταν κάθετα στο οδόστρωμα από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Ο 45χρονος έφερε ελαφρά τραύματα, ωστόσο ο 32χρονος υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Στον 48χρονο οδηγό του οχήματος διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο δεν έδειξε παρουσία αλκοόλ στον οργανισμό του. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

