Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας- Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας: 62 πυροσβέστες, 5 ομάδες ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα επιχειρούν

Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χόικα

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 62 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 5 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων από τη 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

