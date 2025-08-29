Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χόικα

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 62 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 5 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων από τη 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Πηγή: skai.gr

