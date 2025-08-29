Γρεβενά: Πυρκαγιά κοντά στον οικισμό Άγιο Κοσμά

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.

Η φωτιά μαίνεται πλησίον των οικισμών «Άγιος Κοσμάς» και «Εκκλησιά» ωστόσο η πυροσβεστική δεν εκφράζει προς ώρας ανησυχία.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν άμεσα 34 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 9 οχημάτων, 3 αεροσκαφών και 2 ελικοπτέρων.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

