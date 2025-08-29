Γρεβενά: Πυρκαγιά κοντά στον οικισμό Άγιο Κοσμά

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.
Η φωτιά μαίνεται πλησίον των οικισμών «Άγιος Κοσμάς» και «Εκκλησιά» ωστόσο η πυροσβεστική δεν εκφράζει προς ώρας ανησυχία.
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν άμεσα 34 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 9 οχημάτων, 3 αεροσκαφών και 2 ελικοπτέρων.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.