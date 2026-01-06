Θεοφάνια… άνευ λαμπρότητας: Στη Φλώρινα «σκοτώθηκαν» για τον Τίμιο Σταυρό (video)

Τα φετινά Θεοφάνια στη Φλώρινα στιγματίστηκαν από εικόνες έντασης που επισκίασαν τον συμβολισμό και τη λαμπρότητα της ημέρας. Αντί για κατάνυξη και ενότητα, η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων κατέληξε σε μάχη στήθος με στήθος για το ποιος θα πιάσει τον Τίμιο Σταυρό.

Το έθιμο, που παραδοσιακά ενώνει την τοπική κοινωνία και αναδεικνύει το μήνυμα της πίστης και της ειρήνης, μετατράπηκε σε πεδίο… αντιπαράθεσης για κάποιους «βουτηχτάδες». Το βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Live You», με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου, δείχνει ενήλικες -κι όχι παιδιά- να «σκοτώνονται» για τον σταυρό.

Τα στιγμιότυπα δείχνουν πολίτες να σπρώχνονται μέσα στο νερό, να υβρίζουν, αλλοιώνοντας το πνευματικό μήνυμα της ημέρας και προκαλώντας αρνητικά σχόλια. Σε μια εποχή όπου η ένταση και η προβολή συχνά υπερισχύουν της ουσίας, η διατήρηση του μέτρου και του σεβασμού καθίσταται απαραίτητη, ώστε οι θρησκευτικές τελετές να παραμένουν στιγμές συλλογικής έκφρασης, πίστης και ενότητας, μακριά από υπερβολές που αλλοιώνουν το πραγματικό τους νόημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ονομασία Θεοφάνια είναι η αρχαιότερη και έχει την αρχή της στον λόγο του Αποστόλου Παύλου «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α', Τιμ., γ' 16). «…Και με των νερών τ’ αγιάσματα, τα Φώτα», «ζωγραφίζει» τόσο απλά και αποτυπώνει με την πένα του ο Γεώργιος Δροσίνης τη χρονιάρα μέρα των Θεοφανίων, την τρίτη και τελευταία των εορτών των Χριστουγέννων.

