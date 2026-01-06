Του Μάκη Συνοδινού

Τραγωδία, ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός, σήμερα, στο υπόγειο του σπιτιού του στην πόλη των Σερρών.

Ο ανήλικος είχε φύγει το βράδυ από το σπίτι του, πιθανότατα για βραδινή έξοδο και όταν δεν επέστρεψε οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr τον εντόπισε η αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί καβγάς έξω από κατάστημα ΟΠΑΠ σε κεντρικό σημείο της πόλης το βράδυ της Δευτέρας. Το 17χρονο θύμα συναντήθηκε με τον προσαχθέντα που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.



Ο προσαχθείς του έριξε αγκωνιά, το παιδί έφυγε λέγοντας στον φίλο του ότι έχει ζαλάδες, και φαίνεται ότι κατέληξε στο σπίτι του από αιμάτωμα.



Ο φερόμενος ως δράστης και ο φίλος του θύματος δίνουν κατάθεση, και αναζητούν τον φίλο του δράστη.

