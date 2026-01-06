Σε μικρή απόσταση από τη βουή του μεγάλου λιμανιού, η Πειραϊκή γιόρτασε τα Θεοφάνια με τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο.

Στον γραφικό «Όρμο της Αφροδίτης» (Μπαϊκούτση), η γιορτή δεν έχει ανάγκη από εξέδρες και επισημότητες για να λάμψει, όπως αποτυπώνουν τα πλάνα του Orange Press.

Το σκηνικό ήταν κι αυτή τη χρονιά μοναδικό: Το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, ο επιβλητικός πέτρινος Σταυρός του Αφανούς Ναύτη και η θάλασσα που αγκαλιάζει τα βράχια.

Εκεί, στο «Σκαφάκι», πλήθος πιστών συνέρρευσε μετά τη Λειτουργία, ακολουθώντας την πομπή για να ζήσει τον Αγιασμό των Υδάτων σε ένα περιβάλλον που θυμίζει νησί. Τόσο μέσα στον μικρό όρμο, όσο και στα βράχια και τον πλατύ δρόμο που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα είχαν απλωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για να παρακολουθήσουν το έθιμο.

Με τη σειρά τους, και μετά το «σύνθημα» του ιερέα, οι βουτηχτάδες, δεκάδες μικροί και μεγάλοι, τήρησαν το έθιμο, βουτώντας για τον Σταυρό και κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου που επιμένει στην απλότητα και την παράδοση. Τον Σταυρό έπιασε ένας μικρός βουτηχτής, ο οποίος στη συνέχεια πορεύτηκε στο πλήθος των πιστών, που ήθελαν να τον πλησιάσουν και να τον ασπαστούν.

Πηγή: skai.gr

