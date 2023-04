Θεοδωρικάκος: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ Ελλάδα 17:46, 28.04.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι συλληφθέντες φέρονται να βοήθησαν στη διαφυγή των φυσικών αυτουργών του φόνου και είχαν πάρει μέρος στην κατόπτευση του τόπου του εγκλήματος την προηγούμενη μέρα της δολοφονίας