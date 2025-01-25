Με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης από την 14:00 έως την 21:00 ώρα της 26-1-2025 περιμετρικά ξενοδοχείου του κέντρου της Αθήνας στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους: Ιοφώντος – Θεαγένους – Γρ. Θεολόγου – Αν. Δημητρίου – Τέας – Διοχάρους – Μιχαλακοπούλου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, όπου διαμένει η αθλητική αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, από φιλάθλους του ανωτέρω αθλητικού σωματείου και κάθε μηχανοκίνητης πορείας για την εμψύχωση της αθλητικής ομάδας στο πλαίσιο του αγώνα ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός την 26-1-2025 και ώρα 20:30 στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων.

Επιπρόσθετα, από τη διεξαγωγή της εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.