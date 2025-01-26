Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 26 Ιανουαρίου

Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 26 Ιανουαρίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025, «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους εορτή - Ανατολή ήλιου: 07:33 , Δύση ήλιου: 17:41

Σήμερα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.

Γιορτάζουν οι: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια 

Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:41

Σελήνη 26.3 ημερών  

Πηγή: skai.gr

