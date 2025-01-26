Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 26 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.
Γιορτάζουν οι: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια
Ανατολή ήλιου: 07:33 - Δύση ήλιου: 17:41
Σελήνη 26.3 ημερών
- Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για απαγόρευση συνάθροισης οπαδών ενόψει του ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού
- Συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχη για την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου
- Πενθήμερο πένθος στην Εκκλησία της Αλβανίας -Την Πέμπτη στα Τίρανα η Εξόδιος Ακολουθία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου - Όλο το τελετουργικό
