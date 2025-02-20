Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου, για το θάνατο της συμβολαιογράφου Μ.Π., στο σπίτι της στην περιοχή του Κρυονερίου στη Ζάκυνθο. Η 69χρονη η οποία φαίνεται να ζούσε μόνη της σε μια απομονωμένη περιοχή λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τετάρτης από συγγενικό της πρόσωπο, στο γκαράζ της, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Απόψε στη Ζάκυνθο έφθασαν 5 μέλη του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, τρία μέλη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών της Ελληνικής αστυνομίας, που σε συνεργασία με τον ιατροδικαστή που βρίσκεται από το απόγευμα στο νησί και την τοπική αστυνομία, θα ερευνήσουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης την στυγερής δολοφονίας την έφερε βαθύ τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι (πιθανότατα μαχαίρι), που έπληξε την αρτηρία και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. Δίπλα στη σωρό βρέθηκαν λίγα χρήματα, τα κλειδιά της εντοπίστηκαν περίπου 30 μέτρα μακριά από το σημείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί βρήκαν κομμένο σημείο της περίφραξης στην αυλή του σπιτιού της.

Οι αρχές συλλέγουν από το πρωί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ενώ εξετάζουν τις υποθέσεις που είχε αναλάβει τον τελευταίο καιρό στο συμβολαιογραφικό της γραφείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

