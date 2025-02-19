Δολοφονία Λυγγερίδη: Άρχισε η δίκη - Οι σπαραχτικές καταθέσεις των γονιών του

Άρχισε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά, η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη έξω από το κλειστό γυμναστήριο στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Στο εδώλιο κάθεται ένας 19χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι είναι εκείνος που πέταξε τη ναυτική φωτοβολίδα. Παρόντες στη δίκη ήταν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού και πολλοί συνάδελφοί του, οι οποίοι συγκλόνισαν με τις καταθέσεις τους.

Ο μάρτυρας αστυνομικός, που ήταν δίπλα του στις τελευταίες του στιγμές, κατέθεσε: «Με εκλιπαρούσε να αφαιρέσω τη φωτοβολίδα. Του έτρωγε τα σωθικά. Λίγα λεπτά αργότερα δέχτηκε και μία εκρηκτική μολότοφ στο δεξί του πόδι, που του προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία.'Θέλεις να σε βάλουμε σε ένα περιπολικό, να πάμε στο νοσοκομείο;', του είπα γιατί αργούσε το ασθενοφόρο. Μου έλεγε 'Δεν αντέχω άλλο'. Τα μάτια του αρχίζουν να ασπρίζουν και αρχίζει ο άνθρωπος να χάνεται. Αυτή ήταν και η τελευταία του κουβέντα».

Η μητέρα του Γιώργου κατέθεσε: «Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ήθελε να γίνει αστυνομικός, έδινε και την ψυχή του. Δε θα τον δω ξανά, χωρίς λόγο. Εύχομαι καμία μάνα να μη βρεθεί στη θέση τη δική μου. Να χάσει το παλικάρι της με αυτόν τον τρόπο».

Ο πατέρας του Γιώργου, ανέφερε: «Στο νοσοκομείο, στην πρώτη ενημέρωση, μάθαμε ότι ήταν δύσκολα και ότι θα το πηγαίναμε μέρα με τη μέρα. Προσευχόμασταν. Υπέγραψα για να ακρωτηριαστεί το παιδί μου».

