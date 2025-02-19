Αποχωρούν οι αγρότες που επεχείρησαν να προσεγγίσουν το Thess Summit, όπου λάμβανε χώρα η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιώντας πορεία με τρακτέρ η οποία ξεκίνησε από τα Μάλγαρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες ξεκίνησαν από τον κόμβο Μαλγάρων από τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με τα περισσότερα να έχουν πάνω μαύρες σημαίες κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το voria.gr.

Οι αγρότες σχεδιάζουν να φτάσουν έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης επί της οδού Μοναστηρίου για να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Δήλωναν αποφασισμένοι να μπουν μέσα στην πόλη, παρά την απόφαση απαγόρευσης από την Αστυνομία για συγκεντρώσεις και πορείες στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, επί της 26ης Οκτωβρίου και πέριξ του ξενοδοχείου όπου διεξάγεται το Thessaloniki Summit.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος αγροτών από τη Λάρισα, «θεωρούμε δικαίωμά μας να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, όταν προβάλουμε τα αιτήματα του κλάδου μας για την επιβίωσή μας. Είναι συνταγματικό μας δικαίωμα που κατακτήσαμε με αγώνες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.