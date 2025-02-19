Eπιμένουν οι αγρότες: Zητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Συλλαλητήριο με τη συμμετοχή αγροτών από όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ άλλων ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν βασικά τους αιτήματα στις επαφές που είχαν εκπρόσωποί τους με κυβερνητικό κλιμάκιο.

Συγκεκριμένα, αγρότες με τα τρακτέρ τους, με λεωφορεία αλλά και με αγροτικά αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της χώρας μπαίνουν στην Θεσσαλονίκη και σταθμεύουν έξω από το κτήριο του ΟΣΕ για να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο.

Η κινητοποίηση είναι μαζική.

Οι αγρότες παλεύουν όπως είπαν στο ΕΡΤΝews για την επιβίωση τους και ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρις ότου ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα.

Το κομβόι ξεκίνησε από το μπλόκο της Γυρτώνης στη Λάρισα, στην Κατερίνη ενσωματώθηκαν και άλλα τρακτέρ και στα Μάλγαρα οι αγρότες ενώθηκαν με συναδέλφους τους.

Τα μέτρα στήριξης που ανακοινωθήκαν μετά τη συνάντηση εκπροσώπων τους με κυβερνητικό κλιμάκιο, δε δίνουν, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα τους, για αυτό και ήθελαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Τα μέτρα στήριξης:

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην ενεργοποίηση πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την αποζημίωση παραγωγών που υπέστησαν τεκμηριωμένα απώλειες άνω του 30% στις καλλιέργειες τους λόγω κλιματικής κρίσης.

Συγκροτείται ομάδα εργασίας από τα συναρμόδια υπουργεία και τους αγρότες για την αναθεώρηση των δεικτών της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου ανά καλλιέργεια. Θα επιστραφεί το σύνολο του φόρου ανεξαρτήτως ποσού.

H τιμή του ρεύματος παραμένει στα 9,3 λεπτά η κιλοβατώρα, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα για κλείδωμα της για περισσότερα από δύο χρόνια. Θα υπάρξει επίσης συζήτηση με τους παρόχους για έκδοση εξαμηνιαίων λογαριασμών.

Εθνική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση αποτελεί η στήριξη της αγροτικής παραγωγής τόνισε ο Κώστας Τσιάρας μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

«Εδώ υπάρχει μία γενική προσπάθεια και θα ήταν πραγματικά άδικο και για την κυβέρνηση που στοχεύει στο πως θα στηρίξει αυτή τη δύσκολη στιγμή τον αγροτικό κόσμο και το κάνουμε με συνείδηση με ρεαλισμό και με πραγματική βούληση».

Προσωπικό στοίχημα του Υπουργού είναι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θα μείνει κάτι που να μην εξεταστεί από τη δικαιοσύνη. Βρίσκεται μάλιστα ο ίδιος σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευρωπαϊκή εισαγγελία για να ξεκαθαριστεί οποίο σημείο δημιουργούσε ασάφεια.

Οι αγρότες επιχείρησαν να φτάσουν στο ξενοδοχείο που βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο υπήρχαν αλλεπάλληλα μπλόκα της αστυνομίας. Κατάφεραν να σπάσουν μόνο ένα, ωστόσο εμποδίστηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας στο επόμενο μπλόκο.

