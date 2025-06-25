Θάνατος 21χρονου σε ίδρυμα ΑμεΑ: Ενοχα άλλα 9 άτομα, για αλλεπάλληλους τραυματισμούς

Ποινές φυλάκισης από 8 έως 28 μήνες, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε συνολικά εννέα άτομα που κρίθηκαν ένοχα για αλλεπάλληλους τραυματισμούς 21χρονου περιθαλπόμενου στη δομή φροντίδας και προστασίας παιδιών με αναπηρία «'Άγιος Δημήτριος», το διάστημα μεταξύ 2018 - 2021.

Οι ποινικές τους ευθύνες ερευνήθηκαν με εισαγγελική εντολή μετά τον θάνατο του 21 ετών περιθαλπόμενου, τον Νοέμβριο του 2021, που φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από νοσηλευτή.

Ανάμεσα σε όσους κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης (από συγκλίνουσα ενσυνείδητη αμέλεια από υπόχρεο διά παραλείψεως), είναι δύο πρώην πρόεδροι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης προϊστάμενοι, φροντιστές και νοσηλευτές της συγκεκριμένης δομής.

Με την ίδια απόφαση, αθωώθηκαν 9 φροντιστές και νοσηλευτές που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη (συνολικά 18 ήταν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση).

Για τον θάνατό του καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη από άλλο δικαστήριο (Κακουργιοδικείο) ένας φροντιστής του ιδρύματος που κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά αδύναμου ατόμου (αφέθηκε ελεύθερος ενόψει του Εφετείου).

Ο ίδιος φροντιστής κατέστη κατηγορούμενος και στην υπόθεση που έφτασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και τιμωρήθηκε με φυλάκιση 8 μηνών.

Συνεχείς τραυματισμοί μέσα στο ίδρυμα επί 3 χρόνια

Η συγκεκριμένη δικογραφία στηρίχθηκε σε περιστατικά τραυματισμού που σημειώθηκαν σε βάθος 3ετίας και οδήγησαν τον 21 ετών περιθαλπόμενο σε νοσηλεία.

Οι εμπλεκόμενοι φροντιστές και νοσηλευτές κατηγορούνταν ότι δεν έλαβαν μέτρα αποφυγής αυτοτραυματισμών των περιθαλπόμενων ή και συμπλοκών μεταξύ τους που οδηγούσαν σε τραυματισμούς, ενώ οι κατηγορούμενοι προϊστάμενοί τους ότι δε διενήργησαν τους απαραίτητους ελέγχους για τη λήψη αυτών των μέτρων.

Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά κι ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής των κατηγορούμενων σε καθένα απ' αυτά κρίθηκαν ένοχοι (άπαξ και κατά συρροή) ή αθωώθηκαν. Η μεγαλύτερη ποινή (28 μηνών) επιβλήθηκε σε μία από τις τότε προέδρους του Κέντρου.

Στις απολογίες τους όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αρνήθηκαν την κατηγορία. Μεταξύ των ισχυρισμών που προβλήθηκαν από πλευράς υπαλλήλων ήταν η έλλειψη προσωπικού και υποδομών, ενώ τα μέλη των τότε διοικήσεων ανέφεραν ότι ουδέποτε δέχθηκαν όχληση για ζητήματα που αφορούσαν τον συγκεκριμένο περιθαλπόμενο.

Το δικαστήριο ζήτησε, τέλος, να διαβιβαστεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να διερευνηθούν περιστατικά τραυματισμού που καταγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δίκης από την οικογένεια του νεαρού, μέσω του συνηγόρου πολιτικής αγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

