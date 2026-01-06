Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 16χρονος

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες, ο οποίος βρέθηκε το πρωί νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου μένει με την οικογένεια του, μετά από καυγά που είχε το προηγούμενο βράδυ με έναν 16χρονο, έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Ο 16χρονος προσαχθείς φέρεται να του έριξε «αγκωνιά», ο 17χρονος έφυγε λέγοντας στον φίλο του ότι έχει ζαλάδες, και φαίνεται ότι κατέληξε στο σπίτι του από αιμάτωμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 16χρονος δράστης από το πρωί ανακρινόταν μέχρι που πριν λίγη ώρα ομολόγησε και συνελήφθη.

Ο ανήλικος υποστήριξε πως το θύμα ενοχλούσε το κορίτσι του και της έστελνε μηνύματα. Για αυτό, όταν τον είδε εχτές θόλωσε και, αφού διαπληκτίστηκαν, τον χτύπησε.

Η Αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι αναζητείται ακόμη ένας νεαρός, φίλος του δράστη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε.

Ο 16χρονος χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους.

Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του.

Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

