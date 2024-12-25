Σήμερα, Τετάρτη σύμφωνα με το Εορτολόγιο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τα Χριστούγεννα, τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Τα Χριστούγεννα γιορτάζουν οι εξής:

Βηθλεέμ, Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης,

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος,

Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι,

Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία*,

Μελχιώρ, Μελχιόρ,

Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ,

Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα,

Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη,

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα,

Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία*.

Ανατολή ήλιου: 07:39 - Δύση ήλιου: 17:11

Σελήνη 24.3 ημερών

Τα Χριστούγεννα (από τη φράση Χριστού γέννα) είναι η ετήσια χριστιανική εορτή της γέννησης του Χριστού και κατ' επέκταση το σύνολο των εορτών από εκείνη την ημέρα, τις 25 Δεκεμβρίου, μέχρι τα Θεοφάνεια ("Γιορτές των Χριστουγέννων"). Την ημέρα των Χριστουγέννων γιορτάζουν ο Χρήστος, η Χριστίνα, ο Χριστιανός η Χριστιάνα κ.α. Το χρονικό διάστημα που περικλείει τις γιορτές των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων, ονομάζεται στη λαογραφία και Δωδεκαήμερο.



