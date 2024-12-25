Νύχτα των Ευχών στην Πλατεία Κοτζιά: Γέμισε φαναράκια ο ουρανός - Δείτε φωτογραφίες

Η στολισμένη πλατεία Κοτζιά έγινε το επίκεντρο της Αθήνας την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς πλήθος δημοτών κάθε ηλικίας, αλλά και επισκεπτών, ανταποκρίθηκαν το απόγευμα στο κάλεσμα του δημάρχου Χάρη Δούκα, για να στείλουν από εκεί τις ευχές τους.

Τα διαχρονικά μηνύματα για ελπίδα και ειρήνη και τα 1.500 χάρτινα βιοδιασπώμενα φαναράκια, συνόδευσαν οι γιορτινές μουσικές επιλογές που επιμελήθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης «Αθήνα 9.84» και η παραγωγός Αριστέα Γιάννου.

«Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, γεμίσαμε τη στολισμένη πλατεία Κοτζιά με φως και μουσική. Εκατοντάδες φαναράκια ταξίδεψαν τις ευχές μας στον ουρανό της Αθήνας. Και του χρόνου με υγεία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας.

