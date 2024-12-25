Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νύχτα των Ευχών στην Πλατεία Κοτζιά: Τα φαναράκια «ταξίδεψαν» τις ευχές των Αθηναίων στον ουρανό - Δείτε φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκαν το απόγευμα στο κάλεσμα του δημάρχου Χάρη Δούκα, για να στείλουν από εκεί τις ευχές τους

Νύχτα των Ευχών στην Πλατεία Κοτζιά: Γέμισε φαναράκια ο ουρανός - Δείτε φωτογραφίες

Η στολισμένη πλατεία Κοτζιά έγινε το επίκεντρο της Αθήνας την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς πλήθος δημοτών κάθε ηλικίας, αλλά και επισκεπτών, ανταποκρίθηκαν το απόγευμα στο κάλεσμα του δημάρχου Χάρη Δούκα, για να στείλουν από εκεί τις ευχές τους.

fanarakia

fanarakia

Τα διαχρονικά μηνύματα για ελπίδα και ειρήνη και τα 1.500 χάρτινα βιοδιασπώμενα φαναράκια, συνόδευσαν οι γιορτινές μουσικές επιλογές που επιμελήθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης «Αθήνα 9.84» και η παραγωγός Αριστέα Γιάννου.

fanarakia

fanarakia

fanarakia

«Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, γεμίσαμε τη στολισμένη πλατεία Κοτζιά με φως και μουσική. Εκατοντάδες φαναράκια ταξίδεψαν τις ευχές μας στον ουρανό της Αθήνας. Και του χρόνου με υγεία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αθήνα Χριστούγεννα Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark