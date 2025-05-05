Αύριο, Τρίτη 6 Μαΐου, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα βαρηκοΐας - κώφωσης, ύψους 391 ευρώ μηνιαίως, που πλέον θα καταβάλλεται και σε άτομα ηλικίας από 18 έως 65 ετών, τα οποία μέχρι σήμερα δεν το λάμβαναν.

Έτσι, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο εξής όλοι οι πολίτες με κώφωση/βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα μπορούν να το λαμβάνουν.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όσοι υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, θα λάβουν το επίδομα αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2025. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Κέντρα Κοινότητας της περιοχής τους ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Εκτιμάται ότι η νέα ρύθμιση θα ωφελήσει περισσότερους από 1.200 συμπολίτες μας που έως σήμερα έμεναν εκτός και πως με την αλλαγή αυτή:

- Η ρύθμιση εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ικανοποιεί χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

- Έχουν προβλεφθεί 1.060 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό, με ετήσια επιβάρυνση 5,5 εκατ. ευρώ, χωρίς επιπτώσεις σε άλλες παροχές.

- Καταργούνται παλαιές ΚΥΑ των ετών 1973, 1982 και 2013, που διαιώνιζαν διακρίσεις και γραφειοκρατία.

Πρόσθετα μέτρα και υπηρεσίες στήριξης

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για καθολική προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Ενδεικτικά:

- Το πρόγραμμα «Relay» εξυπηρετεί ήδη 12.000 χρήστες με δωρεάν απομακρυσμένη διερμηνεία.

- Σε 28 δημόσιους χώρους λειτουργούν σταθμοί εξυπηρέτησης με tablets για άμεση διερμηνεία.

- Τα Κέντρα Έγκαιρης Παρέμβασης στηρίζουν παιδιά με απώλεια ακοής και τους γονείς τους.

- Επέκταση των δράσεων για Προσωπικό Βοηθό, διερμηνείς νοηματικής και ειδικές υπηρεσίες σε δημόσιες δομές.

Με αφορμή την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, βάζουμε τέλος στις ηλικιακές διακρίσεις για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Με τη ρύθμιση αυτή, αποκαθιστούμε μια χρόνια αδικία απέναντι σε εκατοντάδες ανθρώπους που δεν λάμβαναν το επίδομα μόνο λόγω ηλικίας. Από σήμερα, το επίδομα θα το λαμβάνουν όλοι, χωρίς εξαιρέσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.