Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία - Έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Μήνυμα σταθερότητας και αποφασιστικότητας έστειλε σήμερα Πέμπτη (14/5) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το ακριτικό Αγαθονήσι.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εγκαινίασε νέες στρατιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που προβλέπει 17.000 οικίες σε ολόκληρη την επικράτεια, με προτεραιότητα τον Έβρο και τα νησιά.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαιρέτως μεγέθους, διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας». Σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά «δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα «ιδιαίτερα σοβαρό» και επισημαίνοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας. «Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο», ανέφερε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα, ενώ παράλληλα θα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στη διπλωματική οδό.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει «αναθεωρητικές βλέψεις» που, όπως είπε, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα «με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων».

Η δήλωση του Νίκου Δένδια:

« Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων.

Από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό, τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου»

Πηγή: skai.gr

