Ψαράς περιγράφει στον ΣΚΑΪ πώς εντοπίστηκε το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, κοντά στην παραλία Βασιλική.

Το drone εντοπίστηκε από ψαράδες οι οποίοι είχαν βγει για ψάρεμα για να ρίξουν τα δίχτυα τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ακόμα δεν είχε φέξει. Είδαμε ένα μαύρο πράγμα μπροστά μας στα 50 μέτρα. Δεν είχε φώτα, τίποτα. Κάναμε ελιγμούς, έκανε ελιγμούς και φύγαμε. Όταν γυρίζαμε, αυτό ήταν ακριβώς επάνω στον κάμπο του Κάτου, λίγο μέσα προς Βασιλική. Και ήταν δύο παιδιά πάνω, βέβαια, δεν ξέρω αν ήταν Βούλγαροι ή Ρουμάνοι, πάνε και ψαρεύουν στον κάμπο. Και πήρα τηλέφωνο στο λιμενικό, λέω, δουλεύει η μηχανή, το φέρνουμε στη Βασιλική», ανέφερε ο Δημήτρης Βώγκος.

«Συνέχεια δούλευε η μηχανή. Μόλις το φέραμε, κόψαμε το σχοινί και το αφήσαμε για να βγει έξω, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, για να βγει έξω εδώ στην εξέδρα, στο λιμάνι, τελικά έστριψε, έπεσε αυτά στον μώλο, δεν προλάβαμε να το πιάσουμε. Και ήρθε μετά το λιμεναρχείο και το πήραν και το πήγαν στο επόμενο λιμάνι», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Θεοδόσης Πάνου, ανέφερε ότι «την υψηλή εποπτεία των ερευνών, προφανώς και την έχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο πλωτό σκάφος επιφανείας το drone, μη επανδρωμένο, δηλαδή, είναι φορτωμένο εκρηκτικά. Δεν θα σας πω κιλά γιατί δεν έχουμε τίποτα επίσημο. Έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν εκρηκτικά. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν τρεις πυροκροτητές, οι οποίοι πυροκροτητές είναι ενεργοί. Ήταν στο on, δηλαδή, το κουμπάκι τους», ανέφερε

«Παραλλήλως, ηλιακά πάνελ για την καθοδήγηση και επιπλέον συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επίσης για την καθοδήγηση. Δύο τα σενάρια. Ή εκεί είχε μείνει το σκάφος, το είχε βάλει ο χειριστής του απομακρυσμένα, ή έχασε τον προσανατολισμό και το σκάφος αυτό, το μη επανδρωμένο, βρέθηκε τελικά εκεί στην σπηλιά στον κάμπο του Κάτου, στη Λευκάδα. Προφανώς είναι περίεργο», σημείωσε.

«Όλα δείχνουν ότι έχουν να κάνουν με κατά πάσα πιθανότητα με ένα drone τύπου Magura. Ουκρανικό. Κατασκευάζονται στην Ουκρανία, είναι προηγμένης τεχνολογίας, τα έχουμε δει άλλωστε να χτυπούν και στη Μαύρη Θάλασσα, πριν από μερικούς ενάμιση μήνα είχαν χτυπήσει ένα πλοίο του Σκιώδους Ρωσικού στόλου μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου. Πάρα πολύ μακριά δηλαδή από την Ουκρανία. Αυτό δείχνει και τις δυνατότητες που έχουν», πρόσθεσε.

«Το έχουν φέρει στην Αθήνα σε ειδικές εγκαταστάσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κυρίως βεβαίως του Πολεμικού Ναυτικού, όπου και εκεί θα διερευνηθεί ενδελεχώς και εξονυχιστικά ώστε να ενημερωθούν τα ειδικά κλιμάκια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σκάφους, κυρίως δε για να το ολοκληρώσω, το είδος των εκρηκτικών, το χάρτη που μπορεί να περιέχει μέσα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και το πόσα κιλά εκρηκτικά βεβαίως είναι αποθηκευμένα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Φαίδων Καραιωσηφίδης, αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», ανέφερε ότι «εδώ έχουμε ένα απτό δείγμα ενός πολέμου, ο οποίος έχει ξεφύγει πλέον από τη Μαύρη Θάλασσα. Ο πόλεμος αυτός έχει μεταφερθεί στη Μεσόγειο. Οι Ουκρανοί έχουν αναπτύξει από την επομένη σχεδόν της Ρωσικής εισβολής μια τεράστια τεχνολογία και τεχνογνωσία στην κατασκευή μη επανδρωμένων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.