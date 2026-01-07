Τετραήμερος αποκλεισμός εθνικής οδού από αγρότες σε μπλόκα Στερεάς Ελλάδας

Σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και όλων των παρακαμπτηρίων, αποφάσισαν σε συνέλευσή τους οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου. Όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας, που θα παραμείνουν στο σημείο όπου έχουν στήσει το μπλόκο και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο και των γύρω δρόμων, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας θα προχωρήσουν από αύριο στις 10:00 το πρωί οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως επισημαίνεται, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα ξεκινήσει στις 10:00.

Τέλος, οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου. Παράλληλα, αναμένουν ενίσχυση μέχρι αύριο το μεσημέρι από συναδέλφους τους αγρότες από την Καρδίτσα, οι οποίοι αποφάσισαν να μετακινηθούν, από το μπλόκο που έχουν στήσει εκεί, προς τον Μπράλο, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι να κλείσουν όλους τους παραδρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

